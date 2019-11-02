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Двадцать российских детей получили медали «За мужество в спасении» 

ТК «Звезда» + ещё 2 59 минут назад
Российских детей наградили «За мужество в спасении»
Фото: ТК «Звезда»
Члены Совета Федерации вручили юным героям медали «За мужество в спасении»
В пятницу, 1 ноября, в Совете Федерации России в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» состоялась церемония награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.
Медаль Российского союза спасателей «За мужество в спасении» и благодарность директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ были вручены 20 ребятам из разных регионов страны.
«Мы в шестой раз проводим в Совете Федерации торжественную церемонию награждения детей, совершивших героические поступки. Тех, кто в трудной жизненной ситуации не растерялся, проявил смелость, героизм и твердость духа. Это стало уже хорошей, доброй традицией», — передает ТАСС слова Валентины Матвиенко.
Важно, что государством не остаются незамеченными подвиги наших детей, тех, на кого будут равняться другие, добавила спикер.
Также она поблагодарила родителей, учителей и наставников детей.
За год в ведомство поступило 215 обращений о награждении молодых героев из 54 регионов. Матвиенко обратилась к членам Совфеда с предложением совместно с региональными властями провести такие же торжественные церемонии в каждом субъекте РФ.
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Теги:
Общество , Социология , Валентина Матвиенко , Росгвардия , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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