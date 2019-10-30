Соловьев описал человека будущего

По его словам, в будущем традиционные ценности будут подменены — любви, «таинства», семейной привязанности больше не будет, женщины превратятся в автоматы для производства детей вроде автоматов с газировкой («бросил мелочь, получил банку»), а мужчины будут прибегать к ним лишь как суррогатным матерям. В будущей жизни не будет бога — он не будет нужен, потому что жизнь станет «постоянной здесь и сейчас». В будущем все желаемое можно будет просто купить, а работать тяжело не придется — по причине широкой роботизации.

В этой связи, убежден Соловьев, интересовать людей будут исключительно их собственные потребности, а сдерживать не будет ничто.