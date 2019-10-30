Соловьев описал человека будущего 

Человек будущего — человек ада, заявил, как сообщает «Вечерняя Москва», Владимир Соловьев.
По его словам, в будущем традиционные ценности будут подменены — любви, «таинства», семейной привязанности больше не будет, женщины превратятся в автоматы для производства детей вроде автоматов с газировкой («бросил мелочь, получил банку»), а мужчины будут прибегать к ним лишь как суррогатным матерям. В будущей жизни не будет бога — он не будет нужен, потому что жизнь станет «постоянной здесь и сейчас». В будущем все желаемое можно будет просто купить, а работать тяжело не придется — по причине широкой роботизации.
В этой связи, убежден Соловьев, интересовать людей будут исключительно их собственные потребности, а сдерживать не будет ничто.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Владимир Соловьев тем, что «жизнь есть жизнь», объяснил, почему не боится украинского депутата Алексея Гончаренко. Тот предложил журналисту подраться, получил отказ и был назван мразью.