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В Ульяновской области предложили отстреливать кошек 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
В Ульяновской области предложили отстреливать кошек
Фото: Москва 24
Отстрел бездомных животных и птиц предложили разрешить в Ульяновской области. Об этом сообщило радио "Говорит Москва".
По информации источника, устранять животных хотят ради сохранности охотничьих угодий. Считается, что бродячие звери наносят вред дикой природе.
Активисты-зоозащитники, в свою очередь, выступают против нового закона о регулировании численности животных. Они подготовили петицию в адрес министерства природных ресурсов России. По словам зоозащитников, ведомство действует в интересах охотников.
Экологи также подчеркнули, что за последние годы несколько раз обращались к депутатам заксобрания и правительству региона с просьбой выделить средства на строительство реабилитационных центров для диких животных. По мнению активистов, эта мера гораздо больше помогла бы природе.
Ранее в правительстве России разработали проект постановлений, который снова позволит бездомным животным проживать в подвалах жилых домов: они помогут бороться с крысами и найдут убежище в холодное время года. Решать окончательно, открывать ли подвалы, будут сами жильцы на общем собрании.
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Теги:
Общество , Правительство РФ , Минприроды , Ульяновская Область
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