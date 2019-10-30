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В Калининграде поймали карпа весом в четверть центнера 

Вести Калининград 4 часа назад
Огромного карпа поймали в Калининграде
Фото: кадр видео
Огромного карпа поймал любитель рыбной ловли Алексей Загородний. Крупная рыба села на крючок на одном из калининградских озёр. За 15 лет этого увлечения, говорит, такой экземпляр достался впервые.
АЛЕКСЕЙ ЗАГОРОДНИЙ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛОВЛЕ КАРПА:
— Медленно, медленно подтащил под берег, рыбу не вижу, большая она. Но я чувствовал, что достойный представитель.
Вес гиганта составил 26 килограммов. Карпа ещё называют «водная свинья». Он много ест и долго живёт до 50 лет. Поэтому и хорошо растёт
АННА КРЫЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
— Рыба такого размера вырастает за 25 лет. Но это не самый крупный карп, найденный в этом озере. Особь, весом примерно 50 кг был обнаружена здесь в 2006 году. Скажите, какого она была размера?
— Вот такого.
В Калининграде немало заядлых ловцов карпа. Это отдельное направление в рыбалке. В нём действует одно незыблемое правило.
АЛЕКСЕЙ ЗАГОРОДНИЙ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛОВЛЕ КАРПА:
— Поймал — отпусти. Если мы будем отпускать эту рыбу, то много ещё рыбаков получат такие же впечатления какие я получил от поимки этого карпа.
Озеро так и называется «Карповое». В регионе подобных немного. Здесь, по оценке специалистов несколько тысяч штук карпов.
АРТУР КАРОЯН, СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛОВЛЕ КАРПА:
— Тут чешуйчатый карп, рамчатый карп, зеркальный. Ну и японский карп есть.
Такие крупные особи, по словам ловцов карпа, не встретишь ни в Чехии, ни в Литве. А ещё в Калининградской области встречаются сомы-гиганты вес которых достигает 100 кг.
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Теги:
Общество , Анна Крылова
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