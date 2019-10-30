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МИД предупредил о чрезвычайном положении в Мексике из-за лесных пожаров 

РИА Новости 2 часа назад
МИД предупредил россиян об опасности в Мексике
Фото: РИА Новости
МИД РФ предупредил соотечественников о транспортных ограничениях и чрезвычайном положении в мексиканском штате Нижняя Калифорния из-за лесных пожаров.
"Мексика — на северо-западе страны в штате Нижняя_Калифорния объявлено чрезвычайное положение в связи с продолжающимися лесными пожарами; задымление воздуха; ограничения движения транспорта", — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Министерство транспорта и коммуникаций Мексики сообщило в пятницу о перекрытии ряда платных и бесплатных автотрасс из-за сильных пожаров в штате Нижняя Калифорния.
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Теги:
Общество , Латинская Америка , Пожары , МИД , Минтранс РФ , Мексика
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