МИД предупредил россиян об опасности в Мексике

МИД РФ предупредил соотечественников о транспортных ограничениях и чрезвычайном положении в мексиканском штате Нижняя Калифорния из-за лесных пожаров.
"Мексика — на северо-западе страны в штате Нижняя_Калифорния объявлено чрезвычайное положение в связи с продолжающимися лесными пожарами; задымление воздуха; ограничения движения транспорта", — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
#Мексика — на северо-западе страны в штате #Нижняя_Калифорния объявлено чрезвычайное положение в связи с продолжающимися лесными пожарами; задымление воздуха; ограничения движения транспорта pic.twitter.com/yThP6O8gNg— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) October 30, 2019
Министерство транспорта и коммуникаций Мексики сообщило в пятницу о перекрытии ряда платных и бесплатных автотрасс из-за сильных пожаров в штате Нижняя Калифорния.