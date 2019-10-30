МИД предупредил россиян об опасности в Мексике

#Мексика — на северо-западе страны в штате #Нижняя_Калифорния объявлено чрезвычайное положение в связи с продолжающимися лесными пожарами; задымление воздуха; ограничения движения транспорта pic.twitter.com/yThP6O8gNg— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) October 30, 2019