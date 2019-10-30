Умерла заслуженная артистка Елена Гаудасинская

Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

Заслуженная артистка России , заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Елена Гаудасинская умерла в среду на 53-м году жизни, сообщается на сайте учреждения.

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 30 октября 2019 года на 53-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Станиславовна Гаудасинская", — говорится в сообщении. Отмечается, что информация о прощании будет опубликована позднее.

23 сентября в Санкт-Петербурге простились с матерью Гаудасинской — народной артисткой СССР, солисткой Мариинского театра и почетным гражданином Петербурга Ириной Богачевой , которая умерла 19 сентября на 81-м году жизни.

Елена Гаудасинская окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. С 2000 года преподавала в консерватории на кафедре концертмейстерского мастерства, вела интенсивную концертную деятельность в стране и за рубежом, в ее репертуаре — множество камерных инструментальных сочинений и практически весь вокальный репертуар, она работала с ведущими певцами и инструменталистами.

В 2006 году Гаудасинская была удостоена почетного звания "Заслуженный артист России". В 2007 году стала заведующей кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Она выпустила большое количество концертмейстеров, многие из которых работают в театрах, консерваториях России и за рубежом.