Умерла заслуженная артистка Елена Гаудасинская

Заслуженная артистка России , заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Елена Гаудасинская скончалась в возрасте 52 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Елена Гаудасинская преподавала в петербургской консерватории с 2000 года. Артистка также вела активную концертную деятельность, много гастролировала, работала с ведущими певцами и инструменталистами.