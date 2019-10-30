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Умерла заслуженная артистка Елена Гаудасинская 

Рамблер + ещё 6 43 минуты назад
Умерла заслуженная артистка Елена Гаудасинская
Фото: conservatory.ru
Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Елена Гаудасинская скончалась в возрасте 52 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
Елена Гаудасинская преподавала в петербургской консерватории с 2000 года. Артистка также вела активную концертную деятельность, много гастролировала, работала с ведущими певцами и инструменталистами.
Гаудасинская скончалась в день концерта в память о ее матери, оперной певице, солистке Мариинского театра Ирине Богачевой, ушедшей из жизни 20 сентября. Он должен был пройти вечером в Мариинском театре.
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Теги:
Общество , Ирина Богачева
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