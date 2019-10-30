Умерла заслуженная артистка Елена Гаудасинская 

Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Елена Гаудасинская скончалась в возрасте 52 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
Елена Гаудасинская преподавала в петербургской консерватории с 2000 года. Артистка также вела активную концертную деятельность, много гастролировала, работала с ведущими певцами и инструменталистами.
Гаудасинская скончалась в день концерта в память о ее матери, оперной певице, солистке Мариинского театра Ирине Богачевой, ушедшей из жизни 20 сентября. Он должен был пройти вечером в Мариинском театре.