Эксперт оценил предложение о 30-часовой рабочей неделе

Эксперт оценил предложение ввести 30-часовую рабочую неделю

Эксперт в области трудового права Ольга Ерошенкова уверена, что после введения 30-часовой рабочей недели выиграют не все. Так в разговоре с Москвой 24 она оценила инициативу Российского комитета рабочих, по которой граждане продолжат работать пять дней в неделю, только по шесть часов и без снижения зарплаты.

"Сейчас в России эталоном является 40 часов. Если мы же мы уменьшаем количество часов, то вопрос, например, к бизнесмену, который является руководителем такой организации, за счет чего? За счет раздувания штата. Получается, будут увеличивать рабочие места, потому что объем работы останется тем же", — поясняет Ерошенкова.

По словам Ерошенковой, есть и такая работа, при которой неважно, 40 часов ты работаешь или 30.

"Вот сидит девушка целый день на телефоне, отвечает на звонки. Ей какая разница, сколько часов она будет звонки принимать. Сколько приняла, рабочий день закончился, встала и ушла. Люди, занимающие подобные должности, от нововведений будут в восторге. Они будут получать те же самые деньги за ту же самую работу, но при этом работать меньше", — говорит эксперт.

Ерошенкова уверена, что те люди, в работе которых важен результат, есть определенные "нормы и зоны ответственности", сильнее зависят от конкретных решений своего работодателя и его "злоупотреблений".

Также эксперт прокомментировала заявление РКР о том, что благодаря сокращенной рабочей неделе, россияне начнут больше времени уделять "учебе и собственному здоровью".

"Как граждане используют свое свободное время — это не в компетенции комитета. Будут в свое свободное время работать на других работах или отдыхать, или заниматься собой", — отметила Ерошенкова.

Ранее сообщалось, что комитет рабочих (РКР) предложил ввести в стране 30-часовую трудовую неделю. Предполагается, что граждане продолжат работать пять дней в неделю, однако только по шесть часов и без снижения зарплаты.

В РКР считают, что такая продолжительность труда снизит безработицу и не допустит уменьшения числа занятых на предприятиях. При этом сокращение рабочего времени совместимо с повышением зарплаты.

"В современных условиях сокращение рабочего дня без понижения зарплаты — основной путь обеспечения занятости работников и предупреждения безработицы", — отмечают в комитете.

Как считает профессор Нижегородского государственного университета Александр Золотов, сокращенная неделя позволит россиянам уделить больше внимания учебе и собственному здоровью.

"Наконец, при 30-часовой неделе отношения в семье станут более здоровыми. Люди в России как раз пьют и неразумно себя ведут в свободное время, потому что у них его просто нет", — заключил эксперт.

До этого немецкий предприниматель запустил в своей компании социальный эксперимент. Он сократил рабочий день до пяти часов, но при этом заблокировал в офисе все соцсети и запретил сотрудникам доставать из карманов смартфоны.