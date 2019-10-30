Раскрыто истинное отношение россиян к Китаю

ВЦИОМ: половина россиян называет Китай другом своей страны

В топ-3 дружественных России стран после Китая вошли Беларусь (30%) и Казахстан (21%).

Среди недружелюбных стран россияне назвали Великобританию (25%) и Украину (53%). По мнению большинства участников исследования, самые напряженные отношения у России с США. Так считают 67% опрошенных.

Опрос проведен в августе 2019 года среди 1,6 тысяч респондентов старше 18 лет.