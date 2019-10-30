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ВЦИОМ: половина россиян называет Китай другом своей страны 

РИА Новости 2 часа назад
Раскрыто истинное отношение россиян к Китаю
Фото: Р-Спорт
Почти половина респондентов — 45% — назвали КНР страной, с которой у России установились дружеские отношения, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В топ-3 дружественных России стран после Китая вошли Беларусь (30%) и Казахстан (21%).
Среди недружелюбных стран россияне назвали Великобританию (25%) и Украину (53%). По мнению большинства участников исследования, самые напряженные отношения у России с США. Так считают 67% опрошенных.
Опрос проведен в августе 2019 года среди 1,6 тысяч респондентов старше 18 лет.
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Теги:
Общество , Социология , ВЦИОМ , Китай
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