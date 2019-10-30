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Патриарх встретился с президентом Кубы 

Российская Газета + ещё 3 49 минут назад
Патриарх встретился с президентом Кубы
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Под занавес визита в Россию президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Даниловом монастыре состоялась его встреча с Патриархом Кириллом.
Напомним, в 2016 году в Гаване произошло историческое общение Патриарха с Папой Римским Франциском. О миссии как православной, так и католической церквей в мире зашла речь и вчера в Москве. "Церковь должна работать для того, чтобы сглаживать противоречия и добиваться компромиссов, добиваться решений, с которыми все могли бы согласиться. Как Русская Церковь, так и Римско-католическая церковь придерживаются этой позиции сегодня", — сказал глава РПЦ, но подчеркнул, что есть среди церквей и те, где поступают иначе. "Греко-католики на Украине всё делают наоборот", — заявил Патриарх Кирилл. По его словам, Украинская греко-католическая церковь раздувает межрелигиозный конфликт на Украине.
"Участие церквей в такого рода событиях не должно усугублять противоречия между людьми. К сожалению, мы не можем этого сказать о греко-католиках на Украине, которые не просто являются частью этого конфликта, но которые этот конфликт инспирируют", — считает предстоятель. А Ватикан ничего не может поделать с таким положением дел. Несмотря на то что Папа Римский обсуждал с греко-католиками положение верующих на Украине, захваты храмов Украинской православной церкви представителями УГКЦ не прекратились. "Очень важно было наше обращение к Украине с призывом к общественной солидарности и миротворчеству, Папа Римский и Патриарх Московский ясно продекларировали отношение к этому кризису… Думаю, не только у нас есть трудности с греко-католиками, но, как мне кажется, и у Папы Франциска есть некоторые трудности, потому что эта группа людей не очень управляется в своих действиях, опираясь на рекомендации Рима", — убежден предстоятель.
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Теги:
Общество , ФРАНЦИСК , Патриарх Кирилл , Католическая церковь , РПЦ , Куба , Москва
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