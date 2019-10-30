Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вышинский снял документальный сериал «Люди Донбасса» 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Вышинский снял сериал о Донбассе
Фото: © Кадр из документального сериала "Люди Донбасса"
Исполнительный директор МИА «Россия сегодня», бывший руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский снял документальный сериал «Люди Донбасса». Он стартовал на YouTube-канале РИА Новости.
Героиня первого выпуска — ректор Донецкого Национального Университета Светлана Беспалова.
«Сегодня в Донбассе гражданская война, о которой ежедневно сообщают в новостях. Она идёт уже пять лет, и мне захотелось поговорить с людьми Донбасса о том, что с ними произошло за это время, как они изменились, как представляют себе своё будущее», — рассказал Вышинский.
Фильм состоит из восьми серий, они будут выходить еженедельно.
Ранее Вышинский вошёл в состав СПЧ.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.
28 августа суд в Киеве освободил журналиста из-под стражи под личное поручительство. 7 сентября он прибыл в Москву.
Видео дня. Очаг разврата: «Презервативная» повергла в ужас горожан
RT на русском: последние новости
RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит» RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит» Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский Что известно об игорной зоне «Золотой берег» в Крыму Что известно об игорной зоне «Золотой берег» в Крыму 
Теги:
Общество , Кирилл Вышинский , Совет по правам человека , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах 4
Забайкальский стрелок хотел убить одного
Забайкальский стрелок хотел убить одного 174
Сотням миллионов человек грозит затопление
Сотням миллионов человек грозит затопление 2
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной 70
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2» 664
Видео
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
01:36
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
В мире Украина
Забайкальский стрелок хотел убить одного
00:30
Забайкальский стрелок хотел убить одного
Происшествия
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
00:21
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
Политика
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
03:08
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
В мире
Вележева прокомментировала снятие с рейса
00:36
Вележева прокомментировала снятие с рейса
Шоу-бизнес
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
01:23
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
В мире Украина
Российского депутата избили железной трубой
04:49
Российского депутата избили железной трубой
Криминал Происшествия
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
00:36
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
Происшествия Статьи
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
25:25
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение