«Проклятые» драгоценности Зыкиной уйдут с молотка

Аукцион, на который будут выставлены драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной , пройдет в начале декабря. Об этом сообщил сегодня аукционный дом «12й стул».

На торгах, согласно сообщению, в качестве топ-лота будут представлены любимые серьги знаменитой певицы, названные в прессе "проклятыми".

«Известны многочисленные фотографии певицы именно в этих украшениях. Серьги с бриллиантами старинной огранки и сапфирами огранки кабошон в 17 карат. Стартовая цена лота 1 миллион рублей», — отмечает пресс-служба аукционного дома.

Другим топ-лотом станет колье, созданное бакинскими мастерами и «преподнесенное Зыкиной, по семейному преданию, самим президентом Азебайджана Гейдаром Алиевым ». Начальная стоимость колье, выполненного в белом и желтом золоте и украшенного бриллиантами, также составит миллион рублей.

Кроме того, с молотка уйдут набор украшений из белого и желтого золота, колье, серьги и кольцо с бриллиантами, драгоценные броши.

Аукционный дом «12й стул» подчеркнул, что все юридические вопросы, которые касаются предметов коллекции и взаимоотношений между наследниками, урегулированы. При этом при жизни Людмила Зыкина отказывалась продавать свои драгоценности на аукционах.

«Рамблер» писал, что Людмила Зыкина умерла в 2009 году, не оставив завещания. В итоге все наследство, оцениваемое в 270 млн рублей, отошло ее племянникам.