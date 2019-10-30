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Открыта вакансия путешественника с зарплатой более двух миллионов рублей 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Путешественникам готовы платить более 2 млн рублей
Фото: РИА Новости
Британская организация Wowcher, помогающая потребителям совершать выгодные покупки, объявила об открытии вакансии мечты — компания ищет путешественника с годовой зарплатой 25 тысяч фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей). Об этом сообщается на сайте компании.
Как сказано в описании должности, в обязанности сотрудника будут входить путешествия по миру и ведение социальных сетей.
«Мы просто хотим продемонстрировать, насколько идеальными могут быть предложения Wowcher Travel», — говорится на сайте компании.
Получивший эту работу должен будет в течение 12 месяцев путешествовать по 40 разным направлениям, фотографировать происходящее, вести блог о поездках и создавать контент в социальных сетях.
Кроме того, во все путешествия сотруднику разрешается взять одного друга, который может меняться каждую поездку. Отмечается, что все, что требуется от идеального кандидата, — это возраст от 18 лет, наличие паспорта и любовь к путешествиям.
В качестве заявки необходимо опубликовать 30-секундное видео на тему «Почему я идеальный кандидат для этой работы» в Instagram или Twitter, отметить компанию Wowcher и отметить троих своих друзей. Заявки принимаются до 30 декабря 2019 года.
В апреле российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц. Как отметил глава компании Андрей Каймачников, организация ищет сотрудника старше 18 лет, готового к частым перелетам, отлично владеющего русским языком и умеющего снимать качественные видео.
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Теги:
Общество , Другое
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