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Открыта вакансия мечты с путешествиями и зарплатой в два миллиона 

Рамблер + ещё 9 20 минут назад
Путешественникам готовы платить более 2 млн рублей
Фото: РИА Новости
Британская компания Wowcher открыла вакансию путешественника (travel ambassador), который совершит поездки по 40 направлениям за 12 месяцев и получит зарплату в 25 фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей). Описание вакансии опубликовано на сайте компании.
Путешественник должен будет «создавать уникальный контент для Wowcher и вести хронику своих приключений в YouTube, блогах и социальных сетях».
Успешному соискателю разрешат брать с собой одного попутчика. Попутчик может меняться на каждом из этапов поездки.
Среди направлений — Нью-Йорк, Лас-Вегас, Париж, Милан, Ибица и многие другие города.
Некоторые поездки будут включать несколько пунктов назначения. В Wowcher пообещали, что организация поездок будет гибкой и согласованной с путешественником. Экскурсии будут оплачены компанией.
Среди требований к соискателю — возраст от 18 лет, действующий паспорт, любовь к путешествиям и созданию контента.
Чтобы подать заявку, нужно записать короткое видео (до 30 секунд) о том, почему именно вы будете идеальным кандидатом для этой вакансии. Видео можно опубликовать в Instagram или Twitter, упомянув компанию -@Wowcher — и добавив хэштеги #WowcherDreamJob и #WowcherMysteryHoliday. Под видео надо отметить как минимум трех друзей. Соискатель должен быть подписан на аккаунты @Wowcher в соцсетях.
Заявки должны быть размещены не позднее 23:59 по лондонскому времени 30 декабря 2019 года.
Wowcher свяжется с соискателями, выбранными для следующего этапа отбора, посредством личного сообщения в соцсетях.
Как писал «Рамблер», в 2017 году в Ирландии открыли вакансию сотрудника ветеринарной клиники, который будет гладить и успокаивать животных в зале ожидания. Соискатель должен обладать терпением и ладить с разными котами. Подходящим кандидатам клиника готова платить до 28 000 долларов в год (более 1,7 миллиона рублей).
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Теги:
Общество , Другое
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