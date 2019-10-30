Путешественникам готовы платить более 2 млн рублей

Открыта вакансия мечты с путешествиями и зарплатой в два миллиона

Британская компания Wowcher открыла вакансию путешественника (travel ambassador), который совершит поездки по 40 направлениям за 12 месяцев и получит зарплату в 25 фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей). Описание вакансии опубликовано на сайте компании.

Путешественник должен будет «создавать уникальный контент для Wowcher и вести хронику своих приключений в YouTube, блогах и социальных сетях».

Успешному соискателю разрешат брать с собой одного попутчика. Попутчик может меняться на каждом из этапов поездки.

Среди направлений — Нью-Йорк, Лас-Вегас, Париж, Милан, Ибица и многие другие города.

Некоторые поездки будут включать несколько пунктов назначения. В Wowcher пообещали, что организация поездок будет гибкой и согласованной с путешественником. Экскурсии будут оплачены компанией.

Среди требований к соискателю — возраст от 18 лет, действующий паспорт, любовь к путешествиям и созданию контента.

Чтобы подать заявку, нужно записать короткое видео (до 30 секунд) о том, почему именно вы будете идеальным кандидатом для этой вакансии. Видео можно опубликовать в Instagram или Twitter, упомянув компанию -@Wowcher — и добавив хэштеги #WowcherDreamJob и #WowcherMysteryHoliday. Под видео надо отметить как минимум трех друзей. Соискатель должен быть подписан на аккаунты @Wowcher в соцсетях.

Заявки должны быть размещены не позднее 23:59 по лондонскому времени 30 декабря 2019 года.

Wowcher свяжется с соискателями, выбранными для следующего этапа отбора, посредством личного сообщения в соцсетях.

Как писал «Рамблер», в 2017 году в Ирландии открыли вакансию сотрудника ветеринарной клиники, который будет гладить и успокаивать животных в зале ожидания. Соискатель должен обладать терпением и ладить с разными котами. Подходящим кандидатам клиника готова платить до 28 000 долларов в год (более 1,7 миллиона рублей).