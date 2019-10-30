Бутина раскрыла планы на будущее

Бутина планирует заниматься правозащитной деятельностью

Осуждённая в США и вернувшаяся на родину россиянка Мария Бутина заявила, что намерена заниматься правозащитной деятельностью, в частности, отстаивать законные интересы заключенных, в том числе иностранцев.

Как пишет газета «Известия», она уточнила, что планирует защищать не только соотечественников.

Прежде всего, я, конечно, говорю о российских гражданах за рубежом, но в том числе и об американках, девочках, которые просили меня рассказать всему миру о том, что происходит в американских тюрьмах, — сказала Бутина.

По ее мнению, истинной причиной ее ареста стало то, что она женщина, которая отказалась отречься от гражданства РФ. Бутина призвала быть осторожнее во время путешествий в США, поскольку «русофобия там процветает в полный рост».

Мария Бутина 26 апреля была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. При этом ей зачли девять месяцев, уже проведённые в заключении в ожидании вердикта суда.

Её депортировали из США сразу после отбытия тюремного срока. На родину россиянка вернулась 26 октября, писал News.ru.