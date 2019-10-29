Владимир Соловьев описал человечество будущего

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Вести ФМ» описал человечество будущего.

Соловьев считает, что в будущем на Земле будет господствовать «человек Ада». В результате подмены традиционных ценностей мужчины начнут прибегать к услугам суррогатного материнства, а женщины станут «автоматами для производства детей».

— То есть это автомат с кока-колой, бросил доллар мелочью и на выходе получил банку?, — удивился Соловьев.

Он добавил, что из-за появления фабрики по производству детей в мире не будет любви и таинства. Традиционные ценности потеряют всякий смысл. Это означает, что у человека не будет никакой семейной привязанности.

Соловьев считает, что «новому человеку» не нужно будет тяжело работать каждый день, потому что уровень развития искусственного интеллекта и роботизация освободит его от этой нужды. Люди будут заинтересованы только в сохранении своего образа жизни и всевозрастающих потребностей.

— Из его жизни абсолютно уйдет Бог. Зачем нужен Бог, если есть постоянная жизнь, здесь и сейчас? — продолжил он.

Соловьев считает, что человека не будет ничего сдерживать. Чтобы заполучить желаемое, достаточно будет просто заплатить.