Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владимир Соловьев описал человечество будущего 

Вечерняя Москва 1 час назад
Владимир Соловьев описал человечество будущего
Фото: globallookpress.com
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Вести ФМ» описал человечество будущего.
Соловьев считает, что в будущем на Земле будет господствовать «человек Ада». В результате подмены традиционных ценностей мужчины начнут прибегать к услугам суррогатного материнства, а женщины станут «автоматами для производства детей».
— То есть это автомат с кока-колой, бросил доллар мелочью и на выходе получил банку?, — удивился Соловьев.
Он добавил, что из-за появления фабрики по производству детей в мире не будет любви и таинства. Традиционные ценности потеряют всякий смысл. Это означает, что у человека не будет никакой семейной привязанности.
Соловьев считает, что «новому человеку» не нужно будет тяжело работать каждый день, потому что уровень развития искусственного интеллекта и роботизация освободит его от этой нужды. Люди будут заинтересованы только в сохранении своего образа жизни и всевозрастающих потребностей.
— Из его жизни абсолютно уйдет Бог. Зачем нужен Бог, если есть постоянная жизнь, здесь и сейчас? — продолжил он.
Соловьев считает, что человека не будет ничего сдерживать. Чтобы заполучить желаемое, достаточно будет просто заплатить.
Видео дня. Подсыпают наркотики и учат разглядывать себя голым
Вечерняя Москва: последние новости
Вагоны с душем в составе поезда Москва — Белгород совершат первую поездку 27 ноября Вагоны с душем в составе поезда Москва — Белгород совершат первую поездку 27 ноября Умер один из лидеров советских диссидентов Владимир Буковский Умер один из лидеров советских диссидентов Владимир Буковский Поэтесса Карина Филиппова-Диодорова умерла в Москве Поэтесса Карина Филиппова-Диодорова умерла в Москве
Комментарии 
Теги:
Общество , Владимир Соловьев , Вести ФМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский рэпер получил пулю в живот после концерта
Российский рэпер получил пулю в живот после концерта16
Трампа заподозрили в разглашении секретных данных
Трампа заподозрили в разглашении секретных данных1
В космосе засняли «зловещее лицо»
В космосе засняли «зловещее лицо»
Ведущий сравнил жителей Донбасса с животными
Ведущий сравнил жителей Донбасса с животными1
Названа основная версия расстрела солдат в Забайкалье
Названа основная версия расстрела солдат в Забайкалье75
Видео
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
03:11
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
В мире
Злопамятная Собчак отомстила Харламову
00:39
Злопамятная Собчак отомстила Харламову
Шоу-бизнес
Российские Су-35 перехватили над Балтикой
03:16
Российские Су-35 перехватили над Балтикой
Армия Оружие
ЧП в небе: самолет вынужденно сел в Домодедове
01:26
ЧП в небе: самолет вынужденно сел в Домодедове
Происшествия
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
01:01
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
Армия Войска
«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата
07:15
«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата
Происшествия
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
03:34
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Шоу-бизнес
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
01:13
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
Происшествия Другое
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
00:05
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
Общество
Москвичам пообещали резкое потепление
02:14
Москвичам пообещали резкое потепление
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение