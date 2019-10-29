Ургант отшутился на намёки Поперечного о цензуре

Шоумен Иван Ургант отреагировал на слова стенд-ап комика Данилы Поперечного о шутке, вырезанной из эфира программы «Вечерний Ургант». По словам телеведущего, он обеспокоен ситуацией.

Не могу понять, что двигало Даней, но для нас это колоссальный сигнал. Я очень обеспокоен сложившейся ситуацией. Каким-то образом её разрешить и расставить все точки над «Э» мы сможем в сегодняшнем эфире передачи «Вечерний Ургант, — сообщил Ургант принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Ранее Поперечный опубликовал на своей странице в Twitter пост с моментом, который не вошёл в передачу. Шутка касалась сотрудников отдела „Э“ — Главного управления по противодействию экстремизму МВД России . Поперечный сказал в эфире, что приходит на „Вечернего Урганта“, потому что сотрудники отдела „Э“, когда видят его на „Первом канале“, думают, что тот „согласован“ и затем не мешают проводить ему туры.

Позже Поперечный в сторис Instagram-аккаунта отметил, что не возмущён удалением, так как „эфир не резиновый“. Блогер назвал это нормальным и пояснил, что не хотел обвинять канал в цензуре.

Единственное, почему я написал, — просто хотел, чтобы вы знали, какой кусочек не вошёл, — добавил Поперечный.