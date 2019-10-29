Стартовал дистанционный этап конкурса «Лидеры России»

На конкурсе «Лидеры России» стартовал дистанционный этап

На конкурсе «Лидеры России» стартовал дистанционный этап. 29 октября в полночь в личных кабинетах участников открылся первый тест дистанционного этапа — тест интеллектуальных способностей. На его прохождение участникам дается два дня.

«В личных кабинетах открылся тест интеллектуальных способностей. Этот тест участникам нужно пройти за два дня. Мы традиционно даем конкурсантам не так много времени, но его достаточно, чтобы выполнить задания», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Он предупредил, что в последнее время участились случаи мошенничества, когда неизвестные люди в интернете предлагают участникам конкурса помощь в прохождении тестов. По словам Комиссарова, рассчитывать на постороннюю помощь не стоит, поскольку вопросы тестов обновляются ежегодно, а в полуфинале конкурсантам придется пройти ретест на подтверждение своих знаний.

Тест интеллектуальных способностей состоит из трех частей: тест на вербальный интеллект, тест на числовой интеллект и тест на пространственный интеллект.

Всего основных тестов пять. Накануне каждого участники смогут воспользоваться возможностью пройти демонстрационную версию, чтобы проверить скорость интернета и корректность работы браузера.

Следующий тест — тест общих знаний — пройдет с 5 по 7 ноября. Участники покажут свои знания в области истории, обществознания, географии, культуры, литературы и др.

В этом году организаторы конкурса предоставляют участникам возможность сделать три попытки: в зачет пойдет лучший результат. Чтобы выйти в следующий этап, необходимо набрать не меньше 75% правильных ответов.

«Такое нововведение необходимо для того, чтобы этот этап сделать не только оценочным, но и развивающим. Не исключено, что между подходами, конкурсант будет гуглить или читать, чтобы подтянуть свои знания. Таким образом, если человек настроен на победу, он покажет лучший результат», — рассказал председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

С 9 по 10 ноября в личных кабинетах участников откроется тест умственной работоспособности и стрессоустойчивости.

Отчеты первого блока тестирования участникам будут направлены конкурсантам 15-16 ноября.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. В этом году на конкурс поступило почти 234 тысячи заявок из всех регионов России и 68 стран мира.