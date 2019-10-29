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Российские врачи выходили недоношенную тройню 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Российские врачи спасли недоношенную тройню
Фото: РИА Новости
В Коломне врачи местного перинатального центра выходили троих недоношенных младенцев. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.
Тройня появилась на свет 24 сентября с интервалом в одну минуту. Вес детей при рождении составлял 1,65, 2,2 и 1,6 килограммов. С первого дня они находились под наблюдением врачей.
29 октября мать троих детей выписали из роддома. Их вес при выписке увеличился до 2,62, 3,36 и 2,65 килограммов соответственно.
«Хочу выразить огромную, безграничную благодарность врачам Коломенского перинатального центра, которые помогли сохранить мою беременность, провели операцию кесарева сечения и выходили моих крох. С порога я была приятно удивлена радушием и приветливостью персонала», — рассказала мать тройни.
До 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». Одной из целей нацпроекта является снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет. На проект планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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Теги:
Общество , Другое , Татьяна Голикова , Вероника Скворцова , Коломна
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