Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга

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В Петербурге Малахов объявил охоту на Жанну Ройзман 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Ток-шоу «Прямой эфир» объявило вознаграждение за информацию. Как сообщает «Фонтанка.ру», за точное нахождение Жанны Ройзман Малахов выплатит 100 тысяч рублей.
В передаче Андрей Малахов раскрывает сложные махинации по отниманию недвижимости, которая проводила женщина. Уроженка Псковской области работала адвокатом и возглавляла псковский «Правовой центр». Честно заработать не удалось, пришлось обманным путем отнимать квартиры.
Отметим, что в сентябре 2010 года Ройзман получила 7 лет лишения свободы по делу о серии квартирных афер.
Изначально она работала одна, однако после освобождения из колонии и переезда в Петербург, женщина возобновила свою преступную деятельность. В свои преступные схемы она впутала сына.
В «Прямом эфире» утверждают, что пара действуют по определенной схеме: молодой человек соблазняет богатых женщин, а мать разрабатывает план получения недвижимости.
Программа о 47-летней Ройзман уже растянулась на два выпуска. Создатели отмечают, что количество материала позволяет снять третий эпизод.
За точный адрес Жанны и ее сына передача Малахова заплатит 100 тысяч рублей.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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Теги:
Общество , Видео , Андрей Малахов
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