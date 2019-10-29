Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга

В Петербурге Малахов объявил охоту на Жанну Ройзман

Ток-шоу «Прямой эфир» объявило вознаграждение за информацию. Как сообщает «Фонтанка.ру», за точное нахождение Жанны Ройзман Малахов выплатит 100 тысяч рублей.

В передаче Андрей Малахов раскрывает сложные махинации по отниманию недвижимости, которая проводила женщина. Уроженка Псковской области работала адвокатом и возглавляла псковский «Правовой центр». Честно заработать не удалось, пришлось обманным путем отнимать квартиры.

Отметим, что в сентябре 2010 года Ройзман получила 7 лет лишения свободы по делу о серии квартирных афер.

Изначально она работала одна, однако после освобождения из колонии и переезда в Петербург, женщина возобновила свою преступную деятельность. В свои преступные схемы она впутала сына.

В «Прямом эфире» утверждают, что пара действуют по определенной схеме: молодой человек соблазняет богатых женщин, а мать разрабатывает план получения недвижимости.

Программа о 47-летней Ройзман уже растянулась на два выпуска. Создатели отмечают, что количество материала позволяет снять третий эпизод.

За точный адрес Жанны и ее сына передача Малахова заплатит 100 тысяч рублей.