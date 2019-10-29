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Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга 

Рамблер + ещё 1 26 минут назад
Андрей Малахов в эфире программы «Прямой эфир» объявил вознаграждение в 100 тысяч рублей за информацию о мошеннице из Петербурга Жанне Ройзман.
Как пишет «Фонтанка», Ройзман подозревается в мошенничестве. Гости программы рассказали, что 47-летняя Ройзман и ее сын Григорий заставляли своих жертв вкладываться в разного рода проекты, однако инвестированные деньги не возвращали.
«Какова наша цель? Чтобы наши герои вернули деньги своим заемщикам, или же ими вплотную занялась полиция, если есть состав преступления», — заявил Малахов, обвинив петербургских правоохранителей в инертности.
В ходе программы выяснилось, что Жанна Ройзман, ранее носившая фамилию Паламарчук, в 2010 году была осуждена за мошенничество. Она была признана виновной в 15 эпизодах хищений денежных средств у псковичей и приговорена к 7 годам лишения свободы. Суд установил, что Паламарчук предлагала жителям Пскова помощь в подборе квартир, брала деньги под первоначальные взносы и не возвращала.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в отношении героев «Прямого эфира» в полиции Адмиралтейского района зарегистрированы обращения десяти заявителей. Пять материалов направлены на проверку по территориальности в другие районы, четыре готовятся к направлению, а по одному проводится доследственная проверка в Адмиралтейском УМВД.
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Теги:
Общество , Видео , Андрей Малахов , МВД , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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