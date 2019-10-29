На ТНТ высмеяли Соловьева 

Участники шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ сделали пародию на российского журналиста Владимира Соловьева, акцентировав внимание на том, что во всех бедах телеведущий винит Америку.
В сценке, которую исполнили в программе, обыгрывается популярное шоу на одном из телеканалов, гостем которого становится Соловьев.
«Этот человек виноват в том, что мы считаем, что Америка санкциями только себе хуже делает», — пояснил Азамат Мусагалиев перед тем, как в студии появляется актер, исполняющий роль Соловьева, которого назвали Владмитрием.
В пародии Владмитрия Соловьева представили как человека, который «заставляет поверить всю Россию, что в ямах на дорогах виноваты иномарки».
«А кто еще виноват? Вы видели, чтобы их иномарки у себя там дома делали ямы на дорогах? Или, может быть, наши автомобили делали у них ямы на дорогах? Вы вообще, кроме нашей страны, где-нибудь видели ямы на дорогах?» — заявил Владмитрий Соловьев.
При этом он уточнил, что это все — «происки Америки».
«Рамблер» писал, что ранее известный музыкант Борис Гребенщиков опубликовал песню «Вечерний М» о пропагандисте, «подлинном труженике наших времен», который работает по заказу и «когда гопота распинает Христа, объяснит, отчего Христос — враг». Песня вызвала споры о том, кому же она посвящена. При этом Владимир Соловьев, ведущий на «России-1» программу «Вечер с Владимиром Соловьевым» и утреннее шоу на радиостанции «Вести FM», заявил, что Гребенщиков «из поэта деградировал до куплетиста».