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В 2019 году число преступлений в России выросло на 2% 

ТАСС + ещё 6 5 часов назад
В России вырос уровень преступности
Фото: РИА Новости
Количество зарегистрированных в России преступлений по итогам девяти месяцев нынешнего года выросло на 2%. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры России.
"В январе — сентябре 2019 года на территории России зарегистрировано 1 521 683 преступления, что на 30 804 больше, чем за аналогичный период прошлого года (на 2,1%)", — отмечается в материалах надзорного ведомства.
Рост преступности отмечается в 48 регионах страны, в частности в Северной Осетии, Адыгее, Татарстане, Чеченской и Кабардино-Балкарской республиках. Снижается число зарегистрированных преступлений в 37 регионах, например в Ненецком автономном округе, Дагестане, Туве, Севастополе и Калужской области.
Более трети всех зарегистрированных преступлений (42%) составляют хищения чужого имущества. Из них 572,3 тыс. краж, 14 тыс. мелких хищений, 12 тыс. случаев присвоения или растраты, 34,9 тыс. грабежей и 4,9 тыс. разбоев. Как отмечается в материалах надзорного ведомства, количество тяжких преступлений увеличилось на 16,3%, а особо тяжких уменьшилось на 4,1%. Кроме того, число лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, уменьшилось на 5,1% (28,5 тыс. человек), а погибших в результате преступлений — на 6,4% (18,3 тыс. человек).
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Теги:
Общество , Другое , Генпрокуратура РФ
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