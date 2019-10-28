В Минздраве нашли способ продлить жизни россиян 

Запрет на покупку крепкого алкоголя увеличит продолжительность жизни в России. Такое мнение высказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
«Речь идет прежде всего о крепком алкоголе, поскольку наибольшее количество этилового спирта в наибольшей степени ассоциировано с повышенной смертностью в трудоспособном возрасте», — заявил Салагай.
Замминистра подчеркнул, что соответствующий законопроект поможет продлить жизнь россиян и сократить потребление алкоголя в возрастной группе от 18 до 21 года.
В марте 2019 года Министерство здравоохранения представило законопроект, предполагающий запрет на продажу алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года. В Минфине и Минэкономразвития идею не поддержали, посчитав ее необоснованной.