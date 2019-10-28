Ветеринар дал совет владельцам собак

Ветеринар назвал опасные для здоровья собак продукты

Некоторые продукты стоит исключить из рациона питомца из-за высокого содержания углеводов.

Владельцы собак должны быть осведомлены, что подкармливать своих домашних питомцев хлебом и макаронами опасно для их здоровья.

«Это сплошные углеводы, поэтому ваш четвероногий друг начнет просто-напросто толстеть», — поясняет ветеринар Николай Логинов.

Идеальный рацион для собак состоит из белков, жиров, витаминов и растительной пищи, добавил врач. Так, животных можно кормить, например, картошкой с курицей или рыбой.

Картофель гипоаллегренен и хорошо усваивается организмом, поэтому можно не бояться подавать продукт в качестве гарнира, пишет aif.ru.