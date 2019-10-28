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Идею разрешения эвтаназии оценили в ЦИК 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Идею разрешения эвтаназии оценили в ЦИК
Фото: РИА Новости
Секретарь ЦИК Майя Гришина прокомментировала идею разрешения эвтаназии в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Она заявила, что в случае соответствия этого вопроса законодательству, его могут внести на рассмотрение в ЦИК для решения о проведении по нему референдума. Гришина добавила, что вопрос не должен быть абстрактным, а четко сформулированным.
Секретарь ЦИК также подчеркнула, что любой вопрос должен оцениваться в отношении того, может ли он быть вынесен на федеральный референдум, однако отметила важность соблюдения требований закона.
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Теги:
Общество , Майя Гришина , Центризбирком России
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