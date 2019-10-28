Идею разрешения эвтаназии оценили в ЦИК

Она заявила, что в случае соответствия этого вопроса законодательству, его могут внести на рассмотрение в ЦИК для решения о проведении по нему референдума. Гришина добавила, что вопрос не должен быть абстрактным, а четко сформулированным.

Секретарь ЦИК также подчеркнула, что любой вопрос должен оцениваться в отношении того, может ли он быть вынесен на федеральный референдум, однако отметила важность соблюдения требований закона.