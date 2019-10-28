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РЖД объявили точную дату запуска обновленных купе и плацкарта с душем 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
В РЖД назвали дату запуска «вагонов будущего»
Фото: РИА Новости
Обновленные вагоны купе и плацкарта с душем будут запущены 27 ноября по маршруту Москва — Белгород в составе фирменного поезда "Белогорье", сообщили РЖД.
"Двадцать седьмого ноября в первый рейс отправится обновленный состав фирменного поезда № 072В/071В "Белогорье" Москва — Белгород формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), состоящий из вагонов нового модельного ряда — двухвагонных купейных и плацкартных сцепов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что продажа билетов на обновленный состав поезда "Белогорье" уже открыта.
Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) построил для "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) новые вагоны купе и плацкарт, в которых есть душ, холодильник и микроволновка, а также розетки и USB-разъемы. Вагоны построены в виде двухвагонных сцепов.
Впервые вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка, был показан в апреле 2019 года. Купе оборудованы откидными столиками и индивидуальными сейфами. В сложенном виде нижние полки представляют собой аккуратный диван с подголовниками, верхние полки — почти незаметны и выглядят как часть стены. В плацкарте на всех пассажирских местах могут быть установлены индивидуальные шторки. Все места оснащены розетками или разъемами USB.
Новый плацкарт был показан в октябре в Сочи. Корреспондент РИА Новости одним из первых оценил новый вагон: в плацкарте у каждого места есть розетки, также в вагоне присутствует туалетная комната с душем. Стены в бежевых тонах, полки — лазоревого цвета. У каждой полки — индивидуальное освещение. Столик между нижними полками откидывается вверх, что создает дополнительное пространство.
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Теги:
Общество , Федеральная пассажирская компания , Трансмашхолдинг , РЖД , РИА Новости , Белгород , Москва
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