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Шведские ученые назвали неожиданную причину гибели группы Дятлова 

Ura.Ru 24 минуты назад
Члены туристической группы Дятлова могли замерзнуть от холода. Такую версию загадочной гибели советских туристов озвучили шведские исследователи Рикард Хольмгрен и Андреас Лильегрен.
По мнению ученых, участники похода решили устроить привал. Сняв с себя мокрые вещи, которые надо было просушить, они столкнулись со стихией неподготовленными. Когда «ночью внезапно задул сильный ветер» и «палатку начало сдувать», они выбежали без одежды в поисках укромного места, передает версию исследователей «Утро.ру».
Одни пытались разжечь огонь, другие сооружали укрытие. Первыми замерзли те, кто занимался разведением костра.
«Остальные сняли с них одежду, чтобы согреться. Но они уже проиграли гонку с морозом и замерзли один за другим», — цитирует Хольмгрена издание.
Ученый уверен, что повреждения, обнаруженные на телах туристов, появились в результате упавшего на них сооружения.
Ранее шведская газета Dagens Nyheter опубликовала материал о перевале Дятлова. В тексте иностранного издания говорится, что ни советские власти, ни современные российские власти не занимаются расследованием дела. Отмечается, что независимое расследование вряд ли возможно, «пока Россией правит режим Путина», сообщает «Царьград».
Перевал Дятлова, где произошла гибель туристов, находится на Северном Урале, а именно на крайнем северо-западе Свердловской области в Ивдельском городском округе.
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Комментарии7 
Теги:
Общество , Видео , Ytro.ru , Царьград ТВ
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