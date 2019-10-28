В РПЦ придумали новую расшифровку ПЦУ

«Начиная с самого момента создания ПЦУ, эта организация своей деятельностью неоднократно давала повод к прочтению своей аббревиатуры следующим образом: «политическая церковь Украины». До сих пор с таким прочтением можно было соглашаться или не соглашаться, но недавно сам создатель этой «церкви» — патриарх Варфоломей — перечеркнул последние сомнения», — написал Легойда в Telegram-канале.

Он привел слова Константинопольского патриарха Варфоломея, который заявил, что на протяжении многих лет «религиозные и гражданские лидеры Украины хотели создать независимую Церковь для единой страны, которая больше ассоциируется с демократией на Западе, чем с репрессивным режимом на Востоке».

Легойда отметил, что данные слова «ставят точку в споре об изначальной цели создания ПЦУ».

«Получается, цель этой организации не спасение душ, а поддержка вполне четко обозначенного Варфоломеем политического курса, которому в данный конкретный момент своей истории демонстрирует приверженность страна; фактически, речь идет о преследовании интересов вполне определенных политических сил», — написал он.

По мнению главы синодального отдела, подобные взгляды только усиливают разделение на Украине, а ПЦУ рассматривается, как «бессловесный инструмент в руках политиков».

«В то время как каноническая Украинская Православная Церковь, напротив, объединяя свою паству по обе стороны условной линии раздела, раскалывающей Украину на части, служит украинскому народу, предлагая единство во Христе», — заключил он.

Ранее сообщалось, что несколько приходов УПЦ, перешедшие в ПЦУ из-за давления, вернулись обратно.