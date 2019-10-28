Путин наградил Пахмутову, Басилашвили и Фрейндлих

Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды ряду культурных деятелей, в том числе композитору Александре Пахмутовой, которую он наградил орденом святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного — композитора, члена региональной общественной организации "Союз московских композиторов" Пахмутову Александру Николаевну», — говорится в документе.
Кроме того, президент наградил орденом «За заслуги перед отечеством II степени» артистов Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Олега Басилашвили и Алису Фрейндлих, а также артистку Государственного академического театра имени Вахтангова Юлию Борисову.