Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин наградил орденами Пахмутову, Басилашвили и Фрейндлих 

Rambler News Service + ещё 6 1 час назад
Путин наградил Пахмутову, Басилашвили и Фрейндлих
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды ряду культурных деятелей, в том числе композитору Александре Пахмутовой, которую он наградил орденом святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного — композитора, члена региональной общественной организации "Союз московских композиторов" Пахмутову Александру Николаевну», — говорится в документе.
Кроме того, президент наградил орденом «За заслуги перед отечеством II степени» артистов Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Олега Басилашвили и Алису Фрейндлих, а также артистку Государственного академического театра имени Вахтангова Юлию Борисову.
Видео дня. Женщина решила поменять пол 7-летнему сыну
Rambler News Service: последние новости
СМИ узнали о возможных перебоях в работе телецентра «Останкино» СМИ узнали о возможных перебоях в работе телецентра «Останкино» В Британии умер советский диссидент Буковский В Британии умер советский диссидент Буковский Лавров оценил освобождение Бутиной из федеральной тюрьмы Лавров оценил освобождение Бутиной из федеральной тюрьмы 
Теги:
Общество , Кавказ , Алиса Фрейндлих , Юлия Борисова , Олег Басилашвили , Александра Пахмутова , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
Садальский сравнил Малышеву с Троцким3
Названа неожиданная причина гибели группы Дятлова
Названа неожиданная причина гибели группы Дятлова4
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы162
Обманутая мужем Лолита нанесла ответный удар
Обманутая мужем Лолита нанесла ответный удар3
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России150
Видео
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
01:57
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
Общество США
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
00:57
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
В мире
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
02:57
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
Шоу-бизнес
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
01:48
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
Украина В мире
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
04:20
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Криминал Происшествия
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
01:49
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
Экология Общество
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
01:17
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
В мире
Еще пять стран решили разместить базы РФ
00:44
Еще пять стран решили разместить базы РФ
Войска
Кремль оценил диалог Зеленского с националистами
01:25
Кремль оценил диалог Зеленского с националистами
Политика
Засекреченный бункер открыли для посещений
03:22
Засекреченный бункер открыли для посещений
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение