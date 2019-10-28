В России могут появиться частные СИЗО

Титов считает, что частные СИЗО позволят улучшить условия содержания подозреваемых

Частные следственные изоляторы позволят улучшить условия содержания подозреваемых, в частности в вопросах качества и доставки питания. Такое мнение высказал ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

"Тема давно обсуждается, мы изучаем практику других государств, в которых существуют такие частные изоляторы. У нас, к сожалению, такими не очень глубоко вдающимися в тематику сообществами, в том числе депутатами, считается, что частные изоляторы будут удобными гостиницами для богатых людей. Это не так. Мое убеждение, что частные изоляторы за тот же бюджетный счет должны предоставлять услуги по содержанию заключенных", — сказал Титов.

По его словам, опыт подобных учреждений в западных странах показывает, что в частных следственных изоляторах "более управляемый процесс, который создает нормальные человеческие условия".

Титов заявил, что содержащиеся под стражей предприниматели жалуются на питание, которое обеспечивает поставщик ФГУП "Калужское".