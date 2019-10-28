Кастрацию педофилов назвали решением проблемы

Скворцова считает, что стерилизация за преступления против детей может быть действенна

Решение о необходимости химической кастрации преступников за преступления против половой неприкосновенности личности должен принимать эксперт судебно-психиатрической экспертизы, считает министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова . В эфире радио "Комсомольская правда" в понедельник глава Минздрава заявила, что такая мера может быть эффективной и в случае маниакального состояния преступников. "Я считаю, что здесь решение должен принимать эксперт судебно-психиатрической экспертизы. В том случае, если речь идет о маниакальном состоянии, о повторяемости этих преступлений, то это реальный способ решения проблемы", — сказала Скворцова, отвечая на вопрос о возможности стерилизации осужденных за педофилию. Она также отметила, что в полномочия Минздрава России это решение не входит. "Это не полномочия министерства здравоохранения точно. Это один из способов решения проблемы для маниакальных пациентов", — пояснила Скворцова.

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