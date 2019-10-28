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Бывший советский диссидент Буковский умер в Кембридже от остановки сердца 

РИА Новости + ещё 10
Умер писатель и советский диссидент Владимир Буковский
Фото: РИА Новости
Бывший советский диссидент Владимир Буковский скончался в воскресенье вечером в Кембридже от остановки сердца в возрасте 76 лет, сообщил сайт общественного деятеля.
"Владимир Константинович Буковский… скончался от остановки сердца в больнице в Кембридже в 21.30 местного времени (00.30 мск) 27 октября. Ему было 76 лет. В последние годы у него было слабое здоровье", — отмечает сайт.
Буковский был одним из основателей диссидентского движения в СССР, в советское время провел более десяти лет в заключении и на принудительном лечении. В 1976 году советское правительство обменяло его на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, с тех пор Буковский жил в Британии.
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Теги:
Общество , Другое , Владимир Буковский
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