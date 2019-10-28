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Названы регионы России с самой низкой безработицей 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Названы регионы России с самой низкой безработицей
Фото: ТАСС
Росстат назвал российские регионы с самым низким и самым высоким уровнем безработицы, передает РИА "Новости".
Минимальный уровень был зафиксирован в Москве — 1,3% в промежуток с июня по август.
Благоприятная ситуация с трудоустройством также отмечается в Санкт-Петербурге (1,4%), ЯНАО (2,1%) и Ханты-Мансийском автономном округе (2,9%).
Наиболее тяжелая обстановка оказалась в Ингушетии, где специалисты отметили безработицу на уровне 26,2%. Также сложности с трудоустройством были зафиксированы в Чечне (13,4%) и Дагестане (11,7%).
Средний возраст российского безработного составил 35,5 лет.
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Теги:
Общество , Социология , Росстат , РИА Новости
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