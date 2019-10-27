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Поклонская сравнила страны Запада с Россией 90-х 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Поклонская сравнила западные страны с Россией 90-х
Фото: РИА Новости
Западноевропейские страны лишены политической самостоятельности и вынуждены во всем руководствоваться указаниями из Вашингтона. В этом они напоминают Россию образца 1990-х. Так считает депутат Госдумы Наталья Поклонская.
«Италия хочет отменить санкции, но не может, Германия тоже. Австрия и другие страны испытывают сложности из-за санкций. В мире сложилась удивительная ситуация, когда США развязывают политические и экономические войны с собственными союзниками, а те, в свою очередь, боятся проводить суверенную политику. Куда подевался суверенитет, который мы помогли им вернуть в ходе Второй мировой войны?», — написала Поклонская в Telegram.
По ее словам, Россия пережила нечто подобное в 90-е годы, когда все решения нужно было согласовывать с «советником» — США. И это закончилось для нашей страны печально.
«Современная цивилизация ещё не знала случаев построения мира без консенсуса, без учёта интересов всех игроков на международной арене. Надеюсь, здравый смысл, подкреплённый смелостью, поможет суверенным государствам выбраться из клуба #ВалиВсёНаРоссию», — подытожила депутат.
Ранее «Рамблер» сообщал, что бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что многие европейские политики хотят отменить санкции против РФ. В частности, за это ратуют в Австрии, Италии и Германии, однако отменить их не так просто. По словам австрийца, нужно чтобы инициативу поддержала группа стран Евросоюза. Поодиночке государства ЕС не могут отважиться на такой шаг.
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Комментарии4 
Теги:
Общество , Наталья Поклонская , ЕС , Госдума , Австрия , Германия , Италия , США
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