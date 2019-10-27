В селе со смертельной болезнью боятся голода

В селе, жителей которого валит с ног гаффская болезнь, боятся голода

Небольшое поселение тобольского Заболотья Ачиры на этой неделе стало известно на всю страну. Уже 12 местных жителей госпитализировано из него санавиацией с подозрением на «гаффскую болезнь». За две недели до этого в деревне начался мор животных. Поселение отрезано от большого мира из-за погодных условий — добраться можно только вертолетом. Среди двоих, которых вывезли 25 октября, была беременная женщина. «URA.RU» разбиралось, что происходит в поселке и вокруг него.

С начала октября в Ачирах погибло около 10 собак. Кроме того, местные жители сообщили «URA.RU», что на поверхности озера Андреевское была замечена мертвая рыба, а по берегам находили мертвых чаек. А 20 октября 55-летнего местного мужчину увези на вертолете в Тобольскую областную больницу с признаками «гаффской болезни».

«Сидели, разговаривали с ним, ушел домой. И спустя полчаса звонят, говорят, что отказали руки и ноги. Думали, парализовало, а оказалось, вон что. Сейчас лежит в реанимации», — рассказал «URA.RU» знакомый пострадавшего.

На следующий день с такими же симптомами была госпитализирована его жена, сын и еще двое человек. Как оказалось, семья съела выловленных из озера карасей. Уже 22 октября в Ачиры прибыл Роспотребнадзор и бригада врачей. Были взяты пробы воды, ила, водорослей из реки, вытекающей из Андреевского, произведен забор из питьевой скважины, также на исследование забрали остатки рыбы. Медики провели медосмотр порядка 100 человек, взяли анализы у девятерых. По результатам 23 октября вывезли еще троих, на следующий день по жалобам в больницу отправили еще двоих — у них диагноз не подтвердился. В это время в поселении началась паника — люди просили медицинской помощи. Уже 25 октября в поселок прилетела бригада врачей.

«Прибыли два терапевта, педиатр и медсестры. Анализы взяли у всех, даже кто сам не пришел — приходили во дворы. Сегодня увезли на вертолете еще двоих», — передал житель Ачир.

Таким образом, число эвакуированных с признаками «гаффской болезни» увеличилось до 12 человек. В тот же день представители Роспотребнадзора взяли повторные пробы на реке Алымка, ближе к истоку из озера — выше подняться не смогли из-за погодных условий.

По результатам анализов, которые пришли 26 ноября, плохие показатели выявили еще у шести человек.

Тюменское управление Роспотребнадзора официально объявило предварительный диагноз пострадавших — «гаффская болезнь», вызванная употреблением рыбы. Ведомство отметило, что опасности заражения от человека к человеку нет. По данным из открытых источников, болезнь может вызывать паралич конечностей и отказ почек и печени. Но рассматривается версия и об энтеропатогенной кишечной палочке. Результаты расследования ведомства станут известны в десятых числах ноября. На употребление рыбы и воды из озера Андреевское до выяснения обстоятельств наложен временный запрет.

«На сегодня все десять пациентов из деревни Ачиры находятся в ОКБ№1 в Тюмени под контролем врачей, им оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе департамента здравоохранения. Из них двое находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести, шестеро — в удовлетворительном состоянии. В поселке для наблюдения за жителями оставлен медицинский работник. По данным источника «URA.RU», ситуация находится на личном контроле тюменского правительства, «ежедневно проводится мониторинг, собираются совещания с медиками и чиновниками, повода для тотального волнения нет».

Сами пострадавшие не уверены, что причина их болезни — рыба. По словам одного из госпитализированных, попросившего не называть его имени, под подозрением и вода, и лесная дичь. Но, признает, в начале октября он ел пирог с карпом, выловленным из Андреевского. Часть госпитализированных была на рыбалке и охоте на озере, почти все они ели различную рыбу, приготовленную горячим способом.

«Когда проводили осмотр, пожаловался на боли в спине и что почки беспокоили последнее время. Сдал кровь, на утро звонит глава администрации — анализы плохие, собирайся. Сутки провел в больнице под капельницами, после обеда нас отправили в Тюмень», — вспоминает о том, как развивалась его болезнь, пострадавший. В больнице, говорит он, пациенты лежат по два — три человека в палатах токсикологии ОКБ№1, женщина лежит отдельно.

«У меня состояние уже нормальное, уже ничего не болит. А вот мужчина в реанимации, по слухам, находится на искусственной вентиляции легких, говорят, что совсем плохо. Дай бог, чтобы оба, кто находится в реанимации, выкарабкались», — поделился собеседник «URA.RU».

Паника в Ачирах после визита врачей немного стихла. Сам поселок сейчас изолирован: река встала, но лед недостаточно толстый, а болото не окончательно замерзло для того, чтобы ехать через него на снегоходе. Рейсовый вертолет летает в Заболотье, но по расписанию осталось лишь два рейса: 3 и 11 ноября. «Расписание рейсов из Тобольска утверждает администрация Тюменской области. Если она внесет изменения в расписание, ЗАО „ЮТэйр“ продолжит выполнять рейсы», — отметили в пресс-службе компании Utair.

«Продуктового коллапса пока нет — в поселке работают три магазина, которые пополняются раз в месяц. Собственники привозят продукты либо на заказанных вертолетах, либо на лодках летом, либо зимой на машинах. К тому же у населения есть запасы», — передал «URA.RU» местный житель.

При этом, тревожатся местные жители, все поселение живет за счет леса и озера, добытое реализуют перекупщикам и на рынках. Сейчас рыбу никто не ловит — во-первых, запрет, во-вторых, страшно. То же самое с дичью. На ягоды в этом году неурожай. Непонятно, как выживать дальше — зарабатывали только за счет продажи этой продукции. Может, спасут кедровые орехи — их в этом году очень много. Некоторые забивают домашний скот, чтобы пустить мясо в еду и на продажу», — рассказал агентству житель Ачир. Местные очень переживают, что им запретят лов рыбы насовсем — это основная статья дохода местного населения. В пятницу, 25 октября, все жители поселка провели мусульманский Аш — совместную молитву, которая читается в самые тревожные времена.

Официальная экспертиза Роспотребнадзора не завершена. Экс-глава ведомства Геннадий Онищенко предположил, что в эпидемии виноват сброс в Андреевское озеро 10 тонн «некондиционной рыбы». В тюменском управлении ведомства данную информацию не подтвердили и не опровергли, а попросили дождаться результатов расследования.

«Мы о подобном не слышали. Если бы такое случилось, думаю, глава администрации слышал бы об этом, и виноватые уже сидели бы в тюрьме. К тому же озеро после такого загрязнения было бы белым, стояла бы вонь», — отмечает один из пострадавших.

Другой житель Ачир говорит, что 10 тонн рыбы невозможно выловить одномоментно. «Максимум, который сейчас можно выловить километровой сетью из Андреевского — порядка 500 килограммов. Перекупщики готовы купить все до последнего карасика, никто не будет сбрасывать столько рыбы в воду. Когда есть дорога, у нас стоят пятитонные фуры и неделями ждут рыбаков, чтобы набрать нужный объем», — рассказал он «URA.RU». Также он признался, что при ловле могут выпустить поцарапанные особи или выкинуть мелочь за борт, но это вряд ли повлияет на состояние огромного озера.