Полицейские начнут предостерегать граждан

Права правоохранителей дополнены новым полномочием: теперь они могут официально предостерегать граждан от неправомерного поведения. Это предполагают поправки в закон «О полиции», которые вступают в силу 27 октября.

До сих пор нечто, похожее на предостережение, полицейские направляли только руководителям организаций и чиновникам — представления об устранении причин и условий, которые влекут угрозу безопасности, совершения преступлений или правонарушений. Такие представления обязательны для исполнения.

Теперь похожий формат будет применяться к обычным гражданам. Полицейские вправе объявить им «официальное предостережение о недопустимости действий», которые создают условия для совершения преступлений или правонарушений. Также силовики могут предостерегать россиян о недопустимости продолжения антиобщественного поведения.