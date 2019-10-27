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Полицейские начнут предостерегать граждан 

Парламентская газета
Полицейские начнут предостерегать граждан
Фото: РИА Новости
Права правоохранителей дополнены новым полномочием: теперь они могут официально предостерегать граждан от неправомерного поведения. Это предполагают поправки в закон «О полиции», которые вступают в силу 27 октября.
До сих пор нечто, похожее на предостережение, полицейские направляли только руководителям организаций и чиновникам — представления об устранении причин и условий, которые влекут угрозу безопасности, совершения преступлений или правонарушений. Такие представления обязательны для исполнения.
Теперь похожий формат будет применяться к обычным гражданам. Полицейские вправе объявить им «официальное предостережение о недопустимости действий», которые создают условия для совершения преступлений или правонарушений. Также силовики могут предостерегать россиян о недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
В ближайшее время МВД должно утвердить порядок вручения и форму такого предостережения. Также ведомство определит, какие конкретно категории правоохранителей смогут таким образом увещевать граждан.
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Теги:
Общество , Политика , МВД
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