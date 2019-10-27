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В Россию прибыла первая партия незарегистрированного «Фризиума» 

Lenta.ru + ещё 8 48 минут назад
В Россию прибыла первая партия «Фризиума»
Фото: РИА Новости
Первая партия не зарегистрированного на территории России препарата для тяжелобольных детей «Фризиум» поступила в страну. Об этом сообщила директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook.
«В Москве "Фризиум" начнут выдавать детям в середине недели, в регионах — в конце недели (время на доставку)», — пояснила она, добавив, что препараты ввозятся для конкретных несовершеннолетних пациентов, у которых оформлены соответствующие документы на его бесплатное получение.
По информации Мониавы, в дальнейшем в Россию также поступят новые партии лекарства.
«Минздрав обещает обеспечить препаратами всех нуждающихся детей», — указано в сообщении.
В то же время аналогичного решения по взрослым пациентам пока принято не было.
Отмечается, что сроки поставок других медикаментов — например, диазепама, мидазолама, фенобарбитала — пока неизвестны, а закупка иных незарегистрированных препаратов — фенитоина, стирипентола, вигабатрина — произведена не была.
13 сентября министр здравоохранения Вероника Скворцова пообещала, что производитель «Фризиума» подаст заявление на регистрацию препарата в течение месяца, а саму процедуру регистрации ускорят. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 26,1 миллиона рублей на закупку, ввоз и распределение более 11 тысяч упаковок психотропных препаратов для детей с хроническими заболеваниями. Это диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, а также «Фризиум».
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Теги:
Общество , Другое , Дмитрий Медведев , Вероника Скворцова , Лидия Мониава , Минздрав РФ
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