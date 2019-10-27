В Россию прибыла первая партия «Фризиума»

В Россию прибыла первая партия незарегистрированного «Фризиума»

Первая партия не зарегистрированного на территории России препарата для тяжелобольных детей «Фризиум» поступила в страну. Об этом сообщила директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook

«В Москве "Фризиум" начнут выдавать детям в середине недели, в регионах — в конце недели (время на доставку)», — пояснила она, добавив, что препараты ввозятся для конкретных несовершеннолетних пациентов, у которых оформлены соответствующие документы на его бесплатное получение.

По информации Мониавы, в дальнейшем в Россию также поступят новые партии лекарства.

«Минздрав обещает обеспечить препаратами всех нуждающихся детей», — указано в сообщении.

В то же время аналогичного решения по взрослым пациентам пока принято не было.

Отмечается, что сроки поставок других медикаментов — например, диазепама, мидазолама, фенобарбитала — пока неизвестны, а закупка иных незарегистрированных препаратов — фенитоина, стирипентола, вигабатрина — произведена не была.