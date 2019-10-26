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Сеть российских ресторанов отказалась считать Крым частью России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Сеть российских ресторанов отказалась признавать Крым
Фото: РИА Новости
Российская сеть ресторанов японской кухни «Сушипоп» указала на своей рекламной карте Крым как спорную территорию.
Карту с рекламного плаката «Сушипоп» в Санкт-Петербурге опубликовал блогер Андрей Селезнев, передает агентство «Новороссия».
На карте указаны филиалы сети в России и ближнем зарубежье. Однако Крым заштрихован на карте как спорная территория.
«Вот вам типичный пример дискриминации Крыма в российских торговых сетях. Зато сколько гордости, что в Белоруссию зашли, в Казахстан зашли, в Азербайджан тоже… Что это за штриховка такая странная? Не с украинских ли карт часом взято», — отметил блогер.
Он уточнил, что карта висит при входе в ресторан на улице Варшавской. Также он подчеркнул, что на официальном сайте сети Крым вообще отсутствует на карте России.
Ранее в крупнейшей сети украинских гипермаркетов стали ф дневники с картой без Крыма.
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Теги:
Общество , Андрей Селезнев , Республика Крым , Санкт-Петербург
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