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Шведские журналисты решили расследовать гибель группы Дятлова 

Ura.Ru 28 минут назад
Шведские журналисты попытались разобраться в трагической гибели группы уральских студентов-туристов под руководством Игоря Дятлова. Без внимания не остались самые популярные теории — от природных явлений до вмешательства так называемой «непреодолимой силы».
«Все девять умерли страшной смертью. Прошло 60 лет, а уральские хребты продолжают хранить свой секрет», — пишет шведская газета Dagens Nyheter.
При этом автор публикации уточняет, что именно уральцы всегда славились твердым характером, а на счету руководителя группы Игоря Дятлова был далеко не один поход.
Тела членов экспедиции удалось обнаружить благодаря помощи мансийских охотников. Все они были заледеневшие, причем многие туристы получили нехарактерные для обычной гипотермии увечья.
«Людмила Дубинина стояла на коленях, обхватив камень. У нее не было языка и глаз. Кто нанес эти повреждения?» — рассуждает автор статьи, отмечая, что расследованием должны были заняться судмедэксперты, которых по непонятным причинам до работы так и не допустили.
Также шведский журналист обращает внимание на то, что расследование было выполнено небрежно — в деле ничего не говорилось о погодных условиях, а место происшествия было осмотрено всего лишь раз.
Туристы из Свердловска погибли 2 февраля 1959 года. В январе этого года Генпрокуратура заявила о возобновлении расследования. В ведомстве отмечали, что прорабатываться будут три версии: лавина, ураган и снежная доска. Ранее СМИ писали, что к гибели туристов могли быть причастны испуганные пуском ракеты олени.
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Теги:
Общество , Игорь Дятлов , Генпрокуратура РФ
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