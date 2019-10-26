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«Я же не лох». Соловьев высмеял спор Зеленского с националистами в Донбассе 

РИА Новости 26 минут назад
Глава Украины Владимир Зеленский избрался, но так и не стал президентом, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
Так журналист прокомментировал диалог украинского лидера с националистами. Ранее радикалы опубликовали видео с Зеленским, предположительно приехавшим в зону разведения сил в Донбассе.
На размещенных в Сети кадрах президент потребовал от националистов не препятствовать разведению войск. В определенный момент разговор накалился, и Зеленский призвал не переводить тему дискуссии, аргументировав это словами: "Я президент этой страны, мне сорок второй год. Я же не лох какой-то".
"Н-да, очевидно, что Зеленский никакой не главнокомандующий. <…> Сразу с него весь налет слетел, и мова куда-то делась", — написал Соловьев в телеграм-канале.
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Теги:
Общество , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев
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