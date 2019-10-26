«Мова куда-то делась». Соловьев высмеял Зеленского 

Телеведущего Владимира Соловьева поразило видео с президентом Украины, использующим русский язык с блатной лексикой.
«Очевидно, что Зеленский никакой не главнокомандующий. Избраться избрался, а президентом так и не стал. Сразу с него весь налёт слетел, и мова куда-то делась», — написал Соловьев в Telegram.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в поселке Золотое в Донбассе должно было состояться разведение войск Киева и ДНР.
Договоренности были достигнуты на минских переговорах. Однако украинские радикалы из таких называемых «добровольческих батальонов» сорвали перемирие.
Сегодня Зеленский приехал в Золотое и попытался пообщаться с националистами. Однако вместо диалога вышла уличная свара. При этом Зеленский общался исключительно на русском языке, как и его оппонент-радикал. Украинский президент забыл не только мову, но и литературный русский. Он использовал блатные выражения завзятого гопника.
«Я пришел, тебе сказал, оружие убери, а ты переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Ты меня не понял. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим, пацаны… Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери», — раздраженно заявил Зеленский