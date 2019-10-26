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В российском городе построили теплицу для молитв 

Lenta.ru 1 час назад
В российском городе построили теплицу для молитв
Фото: Lenta.ru
Жители Вологды построили теплицу и молятся в ней, пока идет сбор пожертвований на возведение храма. Об этом в субботу, 26 октября, сообщает издание Znak.com.
По его информации, молебны в теплице проводят уже на протяжении нескольких недель, число прихожан постоянно растет. Сооружение было построено неподалеку от детского сада.
Отмечается, что в дальнейшем на этом участке планируется возвести церковь. Сбор пожертвований на храм продолжается, над его проектом ведется работа.
22 октября сообщалось, что в России запустят реалити-шоу «Остров», участники которого несколько месяцев будут жить в монастыре. Съемки запланированы на ноябрь.
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Теги:
Общество , Вологда
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