Бутина раскрыла свое тюремное прозвище

Россиянка Мария Бутина , вернувшаяся на родину после заключения в США , рассказала о своем арестантском прозвище и о том, как ей удалось не сломаться в американской тюрьме,

интервью RT она заявила, что ей помогли выжить занятия спортом, чтение Толстого, Достоевского, новая подруга Финляндия и вера.

«Я обрела там веру. Я осознала, как это важно. Наверное, это самое главное в нашей жизни», — сказала Бутина.

В тюрьме Таллахасси россиянка подружилась с женщиной, которой за 60 лет. У нее было необычное имя — Финляндия.

«Мы проводили очень-очень много времени, изучая Библию вместе. Она для меня, наверное, как ангел-хранитель. Мои родители, хоть и не знают ее, всегда передавали привет. Я очень надеюсь, что, когда она освободится, она приедет и посетит мою семью. Она для меня стала наставницей и фактически моей второй мамой», — рассказала Мария.

Она также рассказала о своем тюремном прозвище. В тюрьме было много Марий, поскольку отбывало срок множество мекиканок. Чтобы отличить русскую Марию от других, ее стали называть Раша.

«Вот, меня все называли Раша (Russia). Раша, иди сюда! Так что да, Финляндия и Россия», — сказала Бутина.

Она рассказала также, что в Таллахасси к ней сначала относились с опасением, как к русской шпионке, но потом в американской прессе стали появляться статьи в защиту Марии и даже охранники стали подходить к ней и говорить, что американцев, кажется, обманули.

«Я очень надеюсь, что простые американцы осознают, что их подло обманули в моем деле», — добавила Бутина.

В тюрьме россиянка читала русскую классику и много занималась спортом. Она рассказала, что кормили американцы плохо, и больше всего из еды ей не хватало любимых бананов и курицы.

Ранее «Рамблер» сообщал , что сегодня Мария Бутина вернулась в Россию из США.

Ее освободили из федеральной тюрьмы города Таллахасси.

Бывшая помощница зампредседателя Совфеда Александра Торшина , руководитель российской общественной организации «Право на оружие» Мария Бутина была задержана в США год назад. Ее обвинили в заговоре против США и работе иностранным агентом без регистрации. Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

Российские власти назвали обвинения сфабрикованными, а приговор — «беспределом».