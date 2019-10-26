Орешкин призвал поторопиться с подачей заявок на конкурс «Лидеры России»

России завершается прием заявок на конкурс «Лидеры России».

Регистрация закроется 27 октября в 23:59. Наставник конкурса, министр экономического развития РФ Максим Орешкин призвал активных граждан поторопиться с заполнением анкет.

«Остался один день, и в этом цикле — это последняя возможность принять такое решение, решение важное для себя, решение, которое может изменить вашу жизнь», — сказал Орешкин.

Отмечается, что помимо основного конкурса «Лидеры России» в этом году появились дополнительные специализации: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

По словам Орешкина, в Минэкономразвития уже работают победители конкурса. Так, Илья Торосов стал заместителем министра, а Татьяна Дьяконова возглавила департамент кадровой политики и развития персонала.

«Есть пример, как конкурс «Лидеры России» меняет наше министерство. Мы с участниками работаем по отдельным проектам, которые влияют на жизнь нашей страны. Поэтому конкурс — лучший способ использовать опыт и навыки, которые у людей уже наработаны для реализации еще более масштабных и крупных проектов», — сказал министр.

Конкурс «Лидеры России» проводит некоммерческая организация «Россия — страна возможностей». Победители получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны.

За два предыдущих года зарегистрировалось свыше 426 тысяч человек. Назначения на высокие позиции получили более 150. Двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.