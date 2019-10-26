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Орешкин призвал поторопиться с подачей заявок на конкурс «Лидеры России» 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Орешкин призвал поторопиться с подачей заявок на конкурс «Лидеры России»
Фото: РИА Новости
В России завершается прием заявок на конкурс «Лидеры России».
Регистрация закроется 27 октября в 23:59. Наставник конкурса, министр экономического развития РФ Максим Орешкин призвал активных граждан поторопиться с заполнением анкет.
«Остался один день, и в этом цикле — это последняя возможность принять такое решение, решение важное для себя, решение, которое может изменить вашу жизнь», — сказал Орешкин.
Отмечается, что помимо основного конкурса «Лидеры России» в этом году появились дополнительные специализации: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».
По словам Орешкина, в Минэкономразвития уже работают победители конкурса. Так, Илья Торосов стал заместителем министра, а Татьяна Дьяконова возглавила департамент кадровой политики и развития персонала.
«Есть пример, как конкурс «Лидеры России» меняет наше министерство. Мы с участниками работаем по отдельным проектам, которые влияют на жизнь нашей страны. Поэтому конкурс — лучший способ использовать опыт и навыки, которые у людей уже наработаны для реализации еще более масштабных и крупных проектов», — сказал министр.
Конкурс «Лидеры России» проводит некоммерческая организация «Россия — страна возможностей». Победители получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны.
Конкурс проводится по поручению президента РФ, при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
За два предыдущих года зарегистрировалось свыше 426 тысяч человек. Назначения на высокие позиции получили более 150. Двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.
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Теги:
Общество , Илья Торосов , Максим Орешкин , Минэкономразвития , РАНХиГС
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