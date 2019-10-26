Названы опасные свойства томатного сока 

Московский врач-диетолог Лидия Ионова заявила об опасности томатного сока. Медик отметила, что данный продукт содержит много соли, которая наносит вред гипертоникам, передает НСН.
«Вкусовыми рецепторами соль не ощущается, это может приводить к повышению артериального давления», — заявила диетолог.
По её словам, людям с артериальной гипертонией не следует употреблять покупной томатный сок. Однако его можно делать самостоятельно, не добавляя соль.
Кроме того, по данным Ионовой, сок противопоказан тем, кто страдает от болезней желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.
При этом томатный сок незаменим, так как содержит ликопин — мощный антиоксидант.
Как ранее сообщал «Рамблер», исследование Токийского медицинского университета показало, что чашка несоленого томатного сока в день снижает кровяное давление и уровень холестерина. Ученые исследовали данные 184 мужчин и 297 женщин-добровольцев, которые целый год пили томатный сок без соли.