Названы опасные свойства томатного сока

Московский врач-диетолог Лидия Ионова заявила об опасности томатного сока. Медик отметила, что данный продукт содержит много соли, которая наносит вред гипертоникам, передает НСН.

«Вкусовыми рецепторами соль не ощущается, это может приводить к повышению артериального давления», — заявила диетолог.

По её словам, людям с артериальной гипертонией не следует употреблять покупной томатный сок. Однако его можно делать самостоятельно, не добавляя соль.

Кроме того, по данным Ионовой, сок противопоказан тем, кто страдает от болезней желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.

При этом томатный сок незаменим, так как содержит ликопин — мощный антиоксидант.