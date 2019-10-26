Бутина рассказала о планах в России

Бутина сказала, что сразу сделает по прилету в Россию

Осужденная в США и депортированная в Россию Мария Бутина рассказала, что сделает в первую очередь после возращения на родину. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам девушки, она очень хочет сказать спасибо всем, кто ее поддерживал ее все это время.

"Я бы не справилась без моих людей, граждан моей страны", — призналась Бутина.

Она также сказал, что очень хочет домой, к семье и близким. Мечтает их обнять.

Россиянка намекнула, что с ней произошло целое приключение пока ее везли из тюрьмы к самолету.