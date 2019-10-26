Бутину перевели в бизнес-класс в самолете

В самолете Бутину угостили тульским пряником и перевели в бизнес-класс

"А меня уже пряником угостили", — сказала Бутина собравшимся около нее журналистам, показав небольшой пряник.

"Я, конечно, хочу отдыхать", — призналась она.

После того как самолёт набрал высоту, Бутиной предложили перейти из хвоста эконом-класса в бизнес.

Россиянка также рассказала, что в понедельник, 28 октября, из Москвы отправится в родной Барнаул.