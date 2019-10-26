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В самолете Бутину угостили тульским пряником и перевели в бизнес-класс 

РИА Новости 1 час назад
Бутину перевели в бизнес-класс в самолете
Фото: © AP Photo
Экипаж самолёта, который везёт Марию Бутину из США в Россию, угостил её тульским пряником и перевёл в бизнес-класс, передаёт корреспондент РИА Новости.
"А меня уже пряником угостили", — сказала Бутина собравшимся около нее журналистам, показав небольшой пряник.
"Я, конечно, хочу отдыхать", — призналась она.
После того как самолёт набрал высоту, Бутиной предложили перейти из хвоста эконом-класса в бизнес.
Россиянка также рассказала, что в понедельник, 28 октября, из Москвы отправится в родной Барнаул.
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Теги:
Общество , Мария Бутина , РИА Новости , США
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