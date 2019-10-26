Бутину угостили пряником в самолете

Отпущенную из американской тюрьмы Марию Бутину угостили пряником и перевели в бизнес-класс самолета. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня Мария Бутина вылетела в Москву . Ее сопровождают журналисты.

«А меня уже пряником угостили», — сказала Бутина репортерам, показав небольшой пряник.

Она поблагодарила соотечественников за поддержку и призналась, что испытывает единственное желание — вернуться на родную землю и отдохнуть после американской тюрьмы.

«Это был очень долгий и болезненный опыт…» — сказала Мария.

Она намерена 28 октября отправиться из Москвы в родной Барнаул.

Когда самолёт набрал высоту, члены экипажа перевели Марию в бизнес-класс.

Ранее «Рамблер» сообщал , что срок заключения Марии Бутиной истек, ее освободили из федеральной тюрьмы города Таллахасси.

Бывшая помощница зампредседателя Совфеда Александра Торшина , руководитель российской общественной организации «Право на оружие» Мария Бутина была задержана в США летом 2018 года. Ее обвинили в заговоре против США, связях с российскими разведслужбами и работе иностранным агентом в США без регистрации. Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

Российские власти назвали обвинения сфабрикованными, а приговор — «беспределом».