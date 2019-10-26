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Бутину угостили пряником в самолете 

Рамблер + ещё 7 9 минут назад
Бутину угостили пряником в самолете
Фото: © AP Photo
Отпущенную из американской тюрьмы Марию Бутину угостили пряником и перевели в бизнес-класс самолета. Об этом сообщает РИА Новости.
Сегодня Мария Бутина вылетела в Москву. Ее сопровождают журналисты.
«А меня уже пряником угостили», — сказала Бутина репортерам, показав небольшой пряник.
Она поблагодарила соотечественников за поддержку и призналась, что испытывает единственное желание — вернуться на родную землю и отдохнуть после американской тюрьмы.
«Это был очень долгий и болезненный опыт…» — сказала Мария.
Она намерена 28 октября отправиться из Москвы в родной Барнаул.
Когда самолёт набрал высоту, члены экипажа перевели Марию в бизнес-класс.
Ранее «Рамблер» сообщал, что срок заключения Марии Бутиной истек, ее освободили из федеральной тюрьмы города Таллахасси.
Бывшая помощница зампредседателя Совфеда Александра Торшина, руководитель российской общественной организации «Право на оружие» Мария Бутина была задержана в США летом 2018 года. Ее обвинили в заговоре против США, связях с российскими разведслужбами и работе иностранным агентом в США без регистрации. Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы.
Российские власти назвали обвинения сфабрикованными, а приговор — «беспределом».
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Комментарии1 
Теги:
Общество , Александр Торшин , Мария Бутина , Совет Федерации , Москва
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