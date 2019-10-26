«Бандеровец поверил в себя»: скандал на «России 1»

Украинский политолог обвинил Евгения Попова в хамстве и прослыл бандеровцем

Во время обсуждения ситуации в Донбассе гость передачи заявил, что он и его оппоненты-россияне никогда не сойдутся во мнении, поскольку у сторон «диаметрально противоположные национальные интересы». После этих слов Трюхана начали перебивать другие участники, что он воспринял негативно.

«Когда у вас будут заканчиваться аргументы, вы будете хамить, кидаться, угрожать, действовать, как любит Попов», — сказал политолог.

Телеведущий заявил, что эти обвинения без ответа не останутся, и попросил украинского гостя покинуть студию.

«Убежденный бандеровец поверил в себя, решил вдруг, что респектабельная передача — это генделик, где можно нести бред, забрызгивая слюной стены», — прокомментировал ситуацию Попов в своем микроблоге и назвал Трюхана «ходячей и говорящей красноречивой иллюстрацией бардака».

Украинских экспертов не первый раз просят покинуть студию телешоу. Так, в июне политологу Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу «60 минут». Телеведущие и гости программы обсуждали обстрел мечети, который произошел в Донецке во время мусульманского праздника Ураза-байрам.

Непогодин назвал жителей ДНР террористами, и Попов попросил его покинуть программу. Однако эксперт показал неприличный жест и продолжил выкрикивать оскорбления в адрес жителей ДНР. После этого украинский эксперт ушел из студии.