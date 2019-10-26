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Украинский политолог обвинил Евгения Попова в хамстве и прослыл бандеровцем 

Lenta.ru + ещё 2 29 минут назад
«Бандеровец поверил в себя»: скандал на «России 1»
Фото: vk.com/skabeeva
Ведущий ток-шоу «60 минут» на «России 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана. Фрагмент эфира журналист опубликовал на своей странице в Instagram.
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Выгнал Трюхана. Убежденный бандеровец поверил в себя, решил вдруг, что респектабельная передача — это генделик, где можно нести бред, забрызгивая слюной стены. Отрезвить и осадить Трюхана должны были парламентские выборы, где за бандеровщину и лично за Трюхана проголосовали 2% харьковчан. Не отрезвили. Вадим 2% в Москве стал забывать, что он в гостях, что он приглашённый эксперт из Украины — ходячая и говорящая красноречивая иллюстрация бардака, в котором вынужден существовать братский народ. Пусть приходит в себя. Хороших всем выходных!

Публикация от  Евгений Попов (@popovrtr)

Во время обсуждения ситуации в Донбассе гость передачи заявил, что он и его оппоненты-россияне никогда не сойдутся во мнении, поскольку у сторон «диаметрально противоположные национальные интересы». После этих слов Трюхана начали перебивать другие участники, что он воспринял негативно.
«Когда у вас будут заканчиваться аргументы, вы будете хамить, кидаться, угрожать, действовать, как любит Попов», — сказал политолог.
Телеведущий заявил, что эти обвинения без ответа не останутся, и попросил украинского гостя покинуть студию.
«Убежденный бандеровец поверил в себя, решил вдруг, что респектабельная передача — это генделик, где можно нести бред, забрызгивая слюной стены», — прокомментировал ситуацию Попов в своем микроблоге и назвал Трюхана «ходячей и говорящей красноречивой иллюстрацией бардака».
Украинских экспертов не первый раз просят покинуть студию телешоу. Так, в июне политологу Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу «60 минут». Телеведущие и гости программы обсуждали обстрел мечети, который произошел в Донецке во время мусульманского праздника Ураза-байрам.
Непогодин назвал жителей ДНР террористами, и Попов попросил его покинуть программу. Однако эксперт показал неприличный жест и продолжил выкрикивать оскорбления в адрес жителей ДНР. После этого украинский эксперт ушел из студии.
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Комментарии1 
Теги:
Общество , Всеволод Непогодин , Евгений Попов
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